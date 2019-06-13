الأمم المتحدة: سنوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط لمؤتمر البحرين

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في ​الشرق الأوسط​ جيمي ماكغولدريك لحضور مؤتمر ​البحرين​، موضحةً أن "ماكغولدريك، الذي يشغل كذلك منصب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، سيزور البحرين لحضور المؤتمر، المزمع عقده في 25 و26 حزيران المقبل".

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