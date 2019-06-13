الشرطة الهندية تنفذ عمليات دهم ضد أنصار "داعش" في 7 مواقع جنوب البلاد

أعلنت شرطة ​مكافحة الشغب​ ​الهند​ية عن تنفيذ ​عمليات دهم​ استهدفت أنصار "​تنظيم داعش​" في سبعة مواقع في جنوب البلاد، مشيرة الى أن عمليات الدهم جاءت في مدينة كويمباتور بولاية تاميل نادو بعد اعتقال هندي في نيسان للاشتباه بأنه من أنصار زهران هاشم، العقل المدبر لتفجيرات 21 نيسان في ​سريلانكا​ التي أودت بحياة 253 شخصا.

وقالت ​وكالة التحقيقات الوطنية الهندية​ في بيان إن "المتهم الرئيسي في قضية كويمباتور، وهو محمد ازرالدين (32 عاما) "صديق على ​فيسبوك​" لهاشم. وأورد البيان خمسة أشخاص آخرين من كويمباتور، قال إنهم "يقومون بنشر ايديولوجية التنظيم الارهابي المحظور تنظيم داعش على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بهدف تجنيد شبان ضعفاء لتنفيذ هجمات إرهابية في جنوب الهند وخصوصا في كيرالا وتاميل نادو".