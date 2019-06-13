روحاني: مستعدون للتشاور والتعاون الكامل مع اليابان بالقضايا الاقليمية

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "طهران مستعدة للتشاور والتعاون الكامل مع اليابان في مجال القضايا الاقليمية"، مشيراً إلى "اننا نرغب بعلاقات عميقة وودية وطويلة الامد مع اليابان وان العلاقات بين البلدين راسخة جدا منذ الماضي وكان لنا تعاون مشترك في مجالات بناء السدود والبيئة والطاقة ومن ضمنها البتروكمياويات".
وشدد على "رغبة ايران باستمرار وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين على اساس المصالح المتبادلة ورحب برغبة رئيس وزراء اليابان بالاستثمار والمشاركة في المشاريع التنموية في جنوب ايران وميناء جابهار"، مشيراً إلى أن "ايران ترحب بتعاون واستثمار اليابان في منطقة جابهار وكذلك منطقة مكران العامة وهي على استعداد لاجتذاب الاستثمارات اليابانية"، لافتاً إلى "ضرورة الاسراع في تنفيذ الاتفاقيات السابقة المبرمة في مجال الطاقة والشؤون العلاجية".
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