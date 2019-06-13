أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن "إلقاء القبض على 9 أشخاص في محافظتي ديالى وكركوك، بتهمة نقل المواد الغذائية والأسلحة لمسلحي تنظيم "داعش" المختبئين في أماكن صحراوية ونائية"، مشيرةً إلى أنه "بجهد استخباراتي مميز ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على المتهمين بينهم امرأتان في محافظتي ديالى وكركوك لقيامهم بنقل المواد الغذائية والأسلحة لعناصر عصابات "داعش" الإرهابي المتخفين عن أعين الأجهزة الأمنية في الأماكن الصحراوية والنائية".
وأوضحت أن "القبض على المتهمين جاء بعمليات متفرقة نفذتها مديرية استخبارات ديالى واستخبارات الشرطة الاتحادية بعد المتابعة والرصد من قبل العناصر الاستخباراتية"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية: اعتقال 9 أشخاص بتهمة دعم "داعش" في ديالى وكركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.