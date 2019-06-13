الداخلية العراقية: اعتقال 9 أشخاص بتهمة دعم "داعش" في ديالى وكركوك

أعلنت ​وزارة الداخلية العراقية​ عن "إلقاء القبض على 9 أشخاص في محافظتي ​ديالى​ و​كركوك​، بتهمة نقل المواد الغذائية والأسلحة لمسلحي تنظيم "داعش" المختبئين في أماكن صحراوية ونائية"، مشيرةً إلى أنه "بجهد استخباراتي مميز ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على المتهمين بينهم امرأتان في محافظتي ديالى وكركوك لقيامهم بنقل المواد الغذائية والأسلحة لعناصر عصابات "داعش" الإرهابي المتخفين عن أعين ​الأجهزة الأمنية​ في الأماكن الصحراوية والنائية".

وأوضحت أن "القبض على المتهمين جاء بعمليات متفرقة نفذتها مديرية استخبارات ديالى واستخبارات ​الشرطة​ الاتحادية بعد المتابعة والرصد من قبل العناصر الاستخباراتية"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".