مسلحون خطفوا أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء

نقلت قناة "​روسيا اليوم​" عن مصادر قبلية وشهود عيان، أن مسلحين خطفوا أكثر من 14 شخصا في ​شمال سيناء​، بينهم محاميان بارزان.

ونشر الناشط المصري، عبد القادر مبارك، عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ​تفاصيل​ الواقعتين، مطالبا السلطات المختصة بسرعة التحرك لإنقاذ المختطفين، مشيرا الى أن "مجموعة من العناصر الإرهابية دخلت منطقة الملاحات شمال قرية المزار حوالى الساعة الثانية ظهرا واختطفوا 4 عمال واستولوا على سيارتين ثم هربوا باتجاه ​الجنوب​. وفي حوالى التاسعة مساء، قام أكثر من 20 عنصرا إرهابيا بنصب كمين ما بين منطقتي سبيكة والمزار على الطريق الدولي، وأوقفوا السيارات المارة وقاموا بتفتيشها ثم اختطفوا أكثر من 10 أشخاص وهربوا نحو المنطقة الصحراوية"، لافتا الى "توفر معلومات حول وصول عناصر جديدة من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى المنطقة لقيادة العمليات الإرهابية، بينهم قيادات أجنبية".