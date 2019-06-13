طقس اليوم غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بالحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط للايام المقبلة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط امطار محلية خفيفة.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال حدوث برق ورعد.
السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.
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