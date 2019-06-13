طقس اليوم غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بالحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط للايام المقبلة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​، كما يتوقع ​تساقط امطار​ محلية خفيفة.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط ​أمطار​ متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال حدوث برق ورعد.

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.