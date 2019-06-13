الدفاع المدني: 3 جرحى نتيجة حادث سير في الشبريحا

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط 3 جرحى جراء تعرضهما ل​حادث سير​ وقع على طريق عام الشبريحا في صور"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ استعانوا بأدوات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من تنفيذ المهمة نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث".

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