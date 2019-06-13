معلوف: الموازنة يجب أن تقر والعجز يجب أن يخفض

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​، على أن "​الموازنة​ يجب أن تقر و​العجز​ يجب أن يخفض"، مشيرا الى أن "مناقشة الموازنة لم تنته، وفهناك مواد تقر وأخر تعلق وهناك بواب يمكن التخفيض فيها وهذا ما ننتظره".

ولفت معلوف في حديث إذاعي الى أن "هناك عددا كبيرا من النواب الذين يحضرون جلسات ​لجنة المال والموازنة​ وهم ليسوا أعضاء في اللجنة"، مؤكدا أن "النقاشات موضوعية ويحصل أخذ ورد على كل بند ومادة على أمل أن تُسرع النقاشات بإقرار الموزانة عندما تصل الى الهيئة العامة".

وعن وصول وفد روسي الى ​بيروت​ لمتابعة المبادرة بشأن ​النازحين السوريين​، أكد "أننا نتأمل خيرا من إعادة إحياء المبادرة، خصوصا وأن ​النزوح​ يؤذي ​الإقتصاد​".