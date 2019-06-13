الطبش: التسوية ما زالت قائمة وهي لمصلحة الجميع

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ أن "لا خلاف حول ​الموازنة​ ولكن هناك وجهات نظر مختلفة يجري نقاشها"، مشيرة الى انه "من مصلحة الجميع خروج الموازنة من ​مجلس النواب​"، معتبرة ان "هناك توجه لدى الجميع بعدم المس بأي أمر يطال المواطن".

وفي حديث اذاعي لفتت الطبش إلى أن "التسوية ما زالت قائمة وهي لمصلحة الجميع وخطاب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ واعادة تأكيده على التسوية يدل على موقف حاسم بعدم وجوب ضياعها وان البلد بحاجة الى ان يكون بعيداً عن المناكفات".