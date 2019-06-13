الطبش: التسوية ما زالت قائمة وهي لمصلحة الجميع

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش أن "لا خلاف حول الموازنة ولكن هناك وجهات نظر مختلفة يجري نقاشها"، مشيرة الى انه "من مصلحة الجميع خروج الموازنة من مجلس النواب"، معتبرة ان "هناك توجه لدى الجميع بعدم المس بأي أمر يطال المواطن".
وفي حديث اذاعي لفتت الطبش إلى أن "التسوية ما زالت قائمة وهي لمصلحة الجميع وخطاب رئيس الحكومة سعد الحريري واعادة تأكيده على التسوية يدل على موقف حاسم بعدم وجوب ضياعها وان البلد بحاجة الى ان يكون بعيداً عن المناكفات".
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