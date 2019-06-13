شهيب: المعركة ضد الفوضى في ملف المدارس الخاصة قد بدأت

أعلن وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ أن "المعركة ضد الفوضى في ملف ​المدارس الخاصة​ قد بدأت، والتفتيش والمساءلة والمحاسبة ستطال الجميع، أصحاب المدارس وداخل الإدارة، ولن يكون هناك غطاء فوق رأس أي فاسد أو مرتكب أو مخالف في هذا الملف".

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