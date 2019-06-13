الحريري: أقول للفاعلين على المستوى الاقتصادي قولوا ما تريدون وسنقوم به

أعرب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ عن إيمانه بأهمية رقمنة الأمة، التي هي الطريقة الوحيدة للمضي قدما. وقال: "هذه أجندة أحملها بشكل وثيق، وأريد أن أنفذها بالتعاون مع الكل الشركاء في الوطن".

وخلال حفل عشاء أقامه مساء أمس في ​السراي الحكومي​ على شرف المشاركين في مؤتمر "عرب نت" بدورته العاشرة، أضاف الحريري "أنتم اليوم في السراي الكبير، هذا المعلم الذي كان في يوم من الأيام مدمرا، حتى أتى والدي وأعاد إعماره من الصفر. وفي هذا المكان، نقوم اليوم بعدد كبير من ورش العمل والأنشطة في ​رئاسة الحكومة​، بالتعاون مع فريقي ​الاقتصاد​ي. وأنا أعتقد أن الوزراء الحاضرين وكل العاملين معنا في الحكومة يدفعون باتجاه تحقيق هذا الهدف". وختم قائلا: "أنا سعيد جدا بمشاركة عدد كبير من الوزراء العرب معنا، سواء من ​العراق​ أو ​الأردن​، وهذا شرف كبير للبنان. ومن جهتي، سأبقى أقول لكل فاعلين على المستوى الاقتصادي: قولوا لنا ما تريدون ونحن سنقوم به".

وكان الحفل استهل بكلمة لمؤسس ومدير شركة "عرب نت" عمر كريستيديس الذي شكر الرئيس الحريري على دعمه الكبير الذي يظهره للمؤتمر، ولا سيما لرقمنة أوسع للأمة، وقال: "هذا الأمر نطمح إليه جميعا، بغض النظر إلى أي بلد انتمينا، خاصة وأن وزراء من عدد من ​الدول العربية​ حرصوا على الحضور معنا اليوم من أجل صياغة رؤية مشتركة للرقمنة ودعم المؤسسات الناشئة وتنمية الاقتصاد الرقمي".