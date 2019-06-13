ترمب يقر باستعداده لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في انتخابات 2020

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنه مستعد لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال ترمب ردا على سؤال لقناة "آي بي سي نيوز" حول ما قد يفعله في حال عرضت عليه دولة مثل روسيا او الصين مثل هذه المعلومات "أظن انك ربما تريد أن تستمع (...) ليس هناك أي خطأ في الاستماع".

ونفى اعتبار ذلك بأنه يرقى ليكون بمثابة تدخل أجنبي في الانتخابات الأميركية.

وقال "هذا ليس تدخلا، هم يملكون معلومات (...) أظن أني قد آخذها".

وأضاف "لو ظننت بوجود شيء خاطىء، ربما أذهب الى مكتب التحقيقات الفدرالي (...) فيما لو ظننت أن هناك خطأ ما".

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وأدت اتصالات فريق ترمب مع شخصيات روسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى اطلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحقيق أولي حول طبيعة هذه الصلات، ثم حقق المدعي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل مع الروس وإعاقة للعدالة، اضافة الى جهود مشابهة مستمرة في الكونغرس.

واستهلكت قضية التدخل الروسي العامين الأولين من ولاية ترمب الرئاسية، لكن يبدو أن تصريحاته الجديدة تشير إلى انه لا يرى شيئا خاطئا في قبول مرشح رئاسي مساعدة من دولة أجنبية.

وذكر تقرير النهائي لتحقيق مولر أنه على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى ترمب بالتآمر، إلا أنه كان مسرورا كفاية للاستفادة من الحيل الروسية القذرة.

واستغلت المرشحة الديموقراطية للرئاسة اليزابيث وارين تصريحات ترمب لتكرر دعوتها لمحاكمته وعزله.

وكتبت على تويتر "تقرير مولر كان واضحا: هاجمت حكومة أجنبية انتخاباتنا عام 2016 لدعم ترمب، ورحب ترمب بهذه المساعدة، ثم عرقل التحقيق".

وأضافت "الآن، قال إنه قد يفعل ذلك مرة أخرى من جديد. لقد حان الوقت لعزل دونالد ترمب". في 11 حزيران/يونيو 2019