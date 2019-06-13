"سائق التاكسي نصاب".. تطبيق خرائط جوجل يساعدك في كشف ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
تعتزم شركة جوجل الأمريكية إضافة خاصية جديدة على تطبيق "خرائط جوجل"، تكشف من خلالها سائق سيارة الأجرة "المحتال"، الذي يحاول اختيار طرق أطول لزيادة سعر الرحلة.
وسيرسل "خرائط جوجل" تحذيرًا لهاتفك عندما يسلك سائق سيارة الأجرة طريقا مطولاً للوصول إلى الوجهة المطلوبة، بدلاً من سلك الطريق الأقصر، وذلك لزيادة أجرة العداد.
كما تحذر "خاصية كُن بأمان" أيضًا الركاب عندما يسلك السائق طريقًا خاطئًا خلال الرحلة، مما قد يساهم في تقليل حوادث الخطف أو الاغتصاب.
وتسمح الخاصية للراكب بمشاركة سير الرحلة بشكل مباشر مع الأصدقاء، مما يزيد الأمان في الرحلة.
وبحسب "سكاي نيوز"، تسعى "جوجل" لمساعدة الركاب على كشف الطرق الخاطئة التي يسلكها سائقو سيارة الأجرة أو أي سائق آخر، وذلك للتقليل من حالات النصب المادي أو حالات الخطف.
ويتم تجربتها في الهند حاليًا، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بإضافتها في تحديثها الجديد، في حال نجاح التجارب الجارية.
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