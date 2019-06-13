"واتساب" تعتزم مقاضاة من يُسيء استخدام المنصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
تعتزم شركة واتساب البدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة "سبام"، وذلك بعد ظهور مجموعة من منتجات شركات الإعلان التي تعمل على تجاوز قيود الاستخدام.
ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أكدت "واتساب" أنها سوف تبدأ حملتها اعتبارًا من 7 ديسمبر القادم. وقالت: "ستتخذ واتساب إجراءات قانونية ضد من نجده يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا".
وتشمل الانتهاكات التي قصدتها واتساب: "الرسائل الآلية، أو الرسائل الجماعية، أو الاستخدام غير الشخصي"، مما يترك مجالًا لتطبيق واتساب لترخيص أدوات معينة للشركات التي تستخدم منصتها للتواصل مع العملاء.
وأكد القائمون على التطبيق بأنهم يخططون لجمع أدلة على أنشطة غير قانونية لمستخدمين يقومون بأعمال مخالفة للتطبيق.
ويعتبر تطبيق "واتساب" من أكثر التطبيقات استخدامًا وانتشارًا في العالم حيث يصل عدد مستخدميه إلى مليار شخص.
وجدير بالذكرأن "واتساب" تكافح الرسائل غير المرغوب فيها منذ مدة، خاصةً في الهند، حيث تمتلك أكثر من 200 مليون مستخدم من أصل 1.5 مليار في جميع البلدان. وفي العام الماضي، أدت الشائعات التي تنتشر على "واتساب" إلى حدوث عمليات قتل في الهند، الأمر الذي دفع الشركة إلى تقييد خاصية "الرسائل المحولة" بخمسة أشخاص فقط.
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