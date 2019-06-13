تعرف على القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر وتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام لنقل مباراة مصر الودية أمام تنزانيا، والمقرر إقامتها اليوم الخميس في التاسعة مساء، على ستاد برج العرب استعدادًا لأمم إفريقيا، وذلك عبر التردد الأرضي.

تنقل المباراة أرضيًا قناة تايم سبورتس، والتي من المقرر أن تنقل بطولة أمم إفريقيا، كما تنقل المباراة قناة أون سبورت عبر التردد الفضائي.

وكشفت مصادر مسؤولة، لمصراوي، أن الإعلامي سيف زاهر سيقدم الاستديو التحليلي لمباراة مصر وتنزانيا على البث الأرضى لقناة تايم، فيما يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على أون سبورت.

يذكر أن إحدى الشركات طرحت اليوم أجهزة استقبال البث الرقمي لقناة تايم الناقلة لبطولة إفريقيا في الأسواق بأسعار تتراوح بين ٤٠٠ و٧٠٠ جنيه