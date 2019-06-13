قبل إقرارها.. ننشر اللائحة الأولية للعاملين بالنقل العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

تعكف هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة على الانتهاء من وضع لائحة جديدة للعاملين بالهيئة تتوافق مع قانون العمل، وذلك استعدادًا لتطبيقها لمعالجة الكثير من المشكلات التي يعانيها العمال في الوقت الحالي.

حصل الخليج 365 على المسودة الأولية التي يتم مناقشتها من قبل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن العمال من النقابة العامة لعمال النقل العام وممثلين عن هيئة النقل العام.

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وقال عبدالوهاب رضوان، عضو نقابة جنوب الجيزة وعضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال النقل العام، إن هذه اللائحة عبراة عن مسودة أولية حتى الآن، تم وضعها من قبل الشئون الإدارية.

وأضاف عبدالوهاب، لمصراوي، أن هذه المسودة سيتم تعديلها بشكل كبير في الصورة النهائية لها من قبل اللجنة التي تعكف على وضعها، موضحًا أن اللائحة النهائية بعد الانتهاء منها ستعرض على مجلس الإدارة.

وأشار عضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال النقل العام، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة مسودة اللائحة الحالية في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.​