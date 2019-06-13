المكسيك تنفي وجود أي اتفاق سري مع أميركا بشأن الهجرة

أكد وزير خارجية المكسيك مارسيلو ايبرارد أنه لا يوجد أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الهجرة، وأن بلاده لا تقبل "أبداً" بوجود عسكري أميركي على أراضيها.

وشدد على أنه لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد أن القسم الأكبر من الاتفاق مع المكسيك حول الهجرة لا يزال سرياً، معرباً عن "سعادته الشديدة" بنتيجة المفاوضات مع جارة الولايات المتحدة الجنوبية.

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وكانت المكسيك، وتحت التهديد بفرض رسوم جمركية، تعهدت في السابع من يونيو الجاري باتخاذ العديد من الإجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أميركا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.