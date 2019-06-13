الجيش الإسرائيلي يقرر إغلاق منطقة الصيد البحري في غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة، ما يحول دون خروج الصيادين إلى البحر، وذلك بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل.
وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية في بيان “مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، اتُخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية في غزة حتى إشعار آخر”.
وكانت إسرائيل قلّصت الثلاثاء حتى ستة أميال بحرية منطقة الصيد المسموح بها في غزة، وذلك للمرة الثانية في أسبوع رداً على إطلاق بالونات حارقة.
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من 10 أعوام.
ولسنوات، كان هذا المدى 15 ميلاً بحرياً. ويبقى ذلك أدنى من 20 ميلاً بحرياً ينص عليها اتفاق أوسلو عام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
ومنذ أكثر من عام، يحتج الفلسطينيون في غزة ضد الحصار ويطالبون بحقهم في العودة إلى أراضيهم.
وبالإضافة إلى هذه التظاهرات، يطلق الفلسطينيون بالونات حارقة أو طائرات ورقية مزودة بمواد حارقة، تسببت بحرائق في إسرائيل.
المصدر: القدس – فرانس برس
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