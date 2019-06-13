عملية هجومية نوعية للجيش اليمني شمال الضالع

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نفذت قوات الجيش الوطني اليمني عملية نوعية في محافظة الضالع طالت تجمعات لميليشيا الحوثي شمال منطقة القفلة وغرب الريبي بجبهتي قعطبة وحجر شمال المحافظة.

وتأتي العملية بعد رصد دقيق للجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية، وتحديد موقع الهدف، حسب ما أكده الجيش اليمني على موقعه. وتم الاستهداف بـ”إطلاق قذائف الأسلحة الثقيلة التي طالت الهدف بدقة عالية وموفقة”.

وأسفرت العملية عن مصرع وإصابة 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي بينهم قيادات بارزة، بالإضافة إلى تدمير عربة عسكرية، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كانت المجاميع الحوثية تقوم بتوزيعها على الأماكن والمناطق التي تمثل منطلقا لمهاجمة الجيش والمقاومة الشعبية.

في سياق متصل، أفشلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهة حجر جنوب منطقة “الريبي”، عملية تسلل للميليشيات من اتجاه “حبيل الدرما” و”لكمة الدرماء” نحو “وادي الجشيب” الواقع غرب “الريبي سلام”.

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وكبدت العملية ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وسط فرار عناصر آخرين إلى مناطق “باجة” و”عويش” و”المقلب”.

المصدر: العربية.نت