حالة الطقس: درجات الحرارة دون المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون أقل من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في شمالي ووسط البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 26 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 30 – 19، صفد 24 – 16، طبرية 32 – 21، الناصرة 26 – 22، يافا 27 – 22، القدس المحتلة 26 – 16، عسقلان 27 – 22، عين جدي (البحر الميت) 37 – 27، بئر السبع 30 – 19، أم رشرش (إيلات) 36 – 25.

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أما يوم غد، الجمعة، فيتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، دون أن يطرأ تغيير ملحوظ على درجات الحرارة، ويحتمل أيضا سقوط أمطار محلية خفيفة في شمالي ووسط البلاد.

ويوم السبت يتوقع أن يكون الطقس ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما الأحد فيتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون موجة الحر ملحوظة.