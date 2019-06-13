الاحتلال يقصف جنوبي قطاع غزة بعد اعتراض صاروخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، الليلة الفائتة، موقعا تابعا لحركة حماس في جنوبي قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وجاء أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، في ساعات الليل الفائت، باتجاه المستوطنات المحيط بالقطاع، إلا أنه تم اعتراضه بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت بعد ساعات منتصف الليل في المجلس الإقليمي "أشكول"، وسمع دوي انفجار في المنطقة. وبحسب السلطات المحلية هناك لم يسقط أي صاروخ في المنطقة، ولم تقع أضرار.

وفي أعقاب ذلك قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا تحت الأرض في منطقة عسكرية تابعة لحركة حماس في جنوبي قطاع غزة.

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من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصف أراضي زراعية جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال أغارت على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر أن الاحتلال قد أحكم، مساء أمس الأربعاء، الحصار البحري لقطاع غزة، وحظر الصيد وفرض طوقا أمنيا بحريا، وذلك بعد أن قلص مساحة الصيد تدريجيا، مؤخرا، بزعم الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة التي تسبب باندلاع حرائق.