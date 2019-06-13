ثورة غضب بعد استغلال " أفيخاي أدرعي " سمكة صلاح لإهانة غزة..ونشطاء : من يتحدث عن الارهاب

رضا علي

أثار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد استغلاله صورة النجم المصري محمد صلاح وهو يسمك بسمكة اصطادها على ساحل البحر الأحمر ليهاجم الفلسطينيين، ويصفهم بـ"الإرهابيين".

ونشر " أفيخاي أدرعي " على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لـ " محمد صلاح" وهو ممسكا بسمكة الحصان وعلق عليها بنص قرآني : {وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا… لعلكم تشكرون}

واضاف : صيد الأسماك هو من أهم المجالات الاقتصادية التي يعتمد عليها الصيادون بغزة للرزق.لكن للأسف وبسبب اطلاق #البالونات_الحارقة اضطرت #إسرائيل لتقليص مسافة الصيد ليضر الإرهاب المنطلق من #غزة بسكان القطاع أولًا وأخيرًا

وعلق مرة اخري قائلا : يا سكان #غزة لا تسمحوا لبعض القادة الإرهابيّين الذين يصرون على مواصلة اطلاق #البالونات_الحارقة لحرق الحقول في #إسرائيل دون الاكتراث بكم ليحرمانكم ما رزقكم الله.. يا @MoSalah علِّم قادة الإرهاب فوائد السّمك يا #فخر_العرب...#محمد_صلاح

وانهالت التعليقات الغاضبة علي التغريدة :

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من اغتصب الأرض وقتل الأطفال وسرق مقدسات المسلمين ودنس القدس الشريف ، هذا الكيان المحتل الغاصب

طوال تاريخكم لصوص انت نفسك بهذه الصورة تثبت انكم لستم سوي شوية لصوص تستبيحون كل شئ مهما كان وبغض النظر عن علاقتكم به او ملكيتكم له