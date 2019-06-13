خارجية فرنسا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

دانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيانٍ الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي، معربة عن تضامنها مع "المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمن أراضيها وشعبها"، مطالبةً بوقف هذه الهجمات.
يذكر أن "حركة أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخا يوم أمس على مطار أبها السعودي، مما أدى الى إصابة 26 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.
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