الجمهورية: وفد روسي سيصل الى لبنان لمتابعة المبادرة بشأن النازحين

علمت صحيفة "الجمهورية" أن "وفداً روسياً رفيع المستوى سيصل الى ​لبنان​ مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة المبادرة الروسية بشأن ​ملف النازحين السوريين​، ويتضمن جدول اعمال الوفد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، في وقت لم يتحدّد حتى الساعة من تلك المواعيد سوى موعد لقائهم مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​".

كما علمت "الجمهورية" من أوساط مرافقة للوفد بأن أعضاءه ملمّون بالملف السوري، وهم الذين يفاوضون أيضاً مع الجانب الإيراني.