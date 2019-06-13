مصادر القوات للجمهورية: لن نقف مكتوفي اليدين حيال أي ممارسة خارجة عن منطق الدولة

أعرب مصادر "​القوات اللبنانية​"، عبر صحيفة "الجمهورية"، عن أملها بأن "تشكّل الأزمات التي شهدتها البلاد في الأيام أو الأسابيع الأخيرة درساً لكل من يفتعل هذه الأزمات، وقبل أن تخرج الأمور عن السيطرة"، مشيرة الى أن "هذا ما يفسّر الحدّية والصراحة التي تحدث فيها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، فيما لا مصلحة على الإطلاق بإبقاء السخونة سيّدة الموقف في مواجهات متنقلة ومفتعلة افتعالاً".

ورأت المصادر أن "البعض يتصرّف وكأن البلاد في أفضل أحوالها، فيما المطلوب تضافر كل الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية، والابتعاد عن التضليل والمزايدات والانكباب على إقرار موازنة على قدر المرحلة وتحدّياتها وليس أقل من ذلك"، مشددة على أن "المطلوب مع الإنطلاقة المتجدّدة للحكومة الأسبوع المقبل تعديل الممارسة القائمة بالذهاب أكثر فأكثر باتجاه العمل المؤسساتي المستند إلى ​الدستور​ والقوانين والآليات، والإبتعاد عن المنطق المحاصصاتي الذي دمّر ويدمِّر ​الدولة​ في لبنان".

وأكدت أن "القوات" لن تقف مكتوفة اليدين حيال أي ممارسة خارجة عن منطق الدولة والمؤسسات"، مشددة على "ضرورة تغيير النهج المتبع وإلّا "تيتي تيتي"، ما يعني انّ التدهور سيواصل شق طريقه، وستكون الحكومة في وادٍ والناس في وادٍ آخر".