الجمهورية: الحريري أكد لزواره أن نتائج لقائه مع الرئيس عون إيجابية

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه فور عودة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى "​بيت الوسط​"، عكس الحريري ارتياحه امام زواره. ولفت الى النتائج الإيجابية للقائه مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وطمأن الى انّه كان شاملاً ولم يوفّر اي موضوع على الساحتين اللبنانية والإقليمية، مكرراً ما عكسته مصادر ​بعبدا​ لجهة التفاهم على جلستين ل​مجلس الوزراء​ الأسبوع المقبل وتزخيم العمل الحكومي.

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