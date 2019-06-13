مصادر مواكبة لملف ترسيم الحدود للجمهورية: حصر المفاوضات بـ6 اشهر لم يعد عقبة

أكدت مصادر مواكبة لملف ​ترسيم الحدود​، عبر صحيفة "الجمهورية" أن "موضوع حصر المفاوضات بستة اشهر وفق ما طلب الجانب ال​اسرائيل​ي، لم يعد عقبة امام المفاوضات، بل يمكن القول انّه قد تمّ تجاوزه، الّا انّ مسألة اساسية ما زالت قيد العلاج وتتعلق ببرج المراقبة الحديدي الذي ثبتته اسرائيل فوق ​الجدار الاسمنتي​ قبالة الطريق الداخلية التي تربط ​بوابة فاطمة​ بسهل ​الخيام​، مجهزاً ب​أجهزة تجسس​".

ولفتت المصادر الى أن "​لبنان​ يطالب بإزالة هذا البرج، ملوّحاً انه في حال امتنع الاسرائيليون عن إزالته، فليس ما يمنع لبنان في هذه الحالة من ان يقيم برجاً لبنانياً مماثلاً في المنطقة".