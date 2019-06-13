جريح بتصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد المتن السريع مفرق رومية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على ​اوتوستراد المتن​ السريع صعوداً عند مفرق ​رومية​، مشيرة الى أن حركة المرور ناشطة في المحلة.

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