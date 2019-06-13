بني ملال.. 39 معتقلا يجتازون امتحان الباكالوريا في السجن المحلي

يشارك 39 سجينا، وسجينة بمركز الامتحان الجهوي بالسجن المحلي بني ملال في اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2019، التي انطلقت، أول أمس الثلاثاء، وتتواصل إلى غاية، اليوم الخميس.

وحسب المعطيات، التي توصل بها “اليوم 24″، من المديرية الجهوية لإدارة السجون، وإعادة الإدماج في جهة بني ملال خنيفرة، فإن عدد المترشحين لاجتياز هذه الاختبارات يتوزع، حسب الشعب، والمسالك التالية: 27 معتقلا في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية، و02 في شعبة العلوم الاقتصادية، والتدبير، و04 في شعبة التعليم الأصيل، و06 في شعبة العلوم التجريبية.

واتخذت المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الادماج في جهة بني ملال خنيفرة، والأكاديمية الجهوية، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وإدارة السجن المحلي بني ملال، كافة الإجراءات اللازمة لسير هذه الاختبارات في أجواء جيدة، وتوفير ظروف التهييئ المناسبة، من خلال تنظيم دروس الدعم، والتقوية لفائدة المترشحين، أشرف عليها أساتذة تابعين للمديرية الإقليمية في أزيلال، وأساتذة تابعين لأحدى جمعيات المجتمع المدني.

وأفاد المصدر نفسه أن إجراء هذه الامتحانات يجري تحت إشراف، وتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة في إطار التعاون القائم بين المندوبية العامة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مواصلة للجهود المبذولة في هذا الإطار، بهدف تمكين السجناء من حقهم في التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لعملية التأهيل لإعادة الادماج.