من جنيف.. يتيم يعبر للأتراك عن رضاه من أداء الشركات التركية في المغرب

عبر محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عن رضاه من أداء الشركات التركية في المغرب، وذلك خلال لقاء جمعه بنظيرته التركية، الوزيرة زهراء زمرد سلجوق، اليوم الأربعاء، بجنيف.

وشدد الوزير، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الصحة والسلامة المهنية، والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال، بحسب قصاصة لوكالة الناضول للأنباء.

وأشارت الوزيرة التركية المكلف بالعمل في حكومة بلدها، إلى أن تركيا من “أوائل الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة، التي كان لها أثر مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان شمال إفريقيا”.

ولفتت الوزيرة إلى “ضرورة تسريع المفاوضات بين تركيا والمغرب بشأن مواصلة عملية استكمال اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجانبين”.

وشددت على أن التوقيع على الاتفاقية من شأنه زيادة الاستثمار والتجارة المتبادلة.