شخص يروع ساكنة “قصبة الأمين” بالبيضاء والأمن يتدخل

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، شريط فيديو، قبل أيام، وثق لعملية سرقة بالعنف، استهدفت شخصا على مقربة حي “قصبة الأمين”، في مدينة الدار البيضاء.

وعلى إثر ذلك، تمكنت عناصر الشرطة في منطقة أمن الحي الحسني في مدينة الدارالبيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف باستخدام السلاح الأبيض.

ومكنت الأبحاث، والتحريات المكثفة، المنجزة في ضوء هذه القضية من تشخيص هوية المشتبه فيه، وتوقيفه، إذ تبين من خلال البحث أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والضرب، والجرح البليغين بالسلاح الأبيض.

يذكر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات هذه القضية.