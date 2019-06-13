الجيش الليبي يشن ضربات جوية ضد أهداف للمليشيات جنوب طرابلس

شن الجيش الليبي، الخميس، سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لمليشيات تابعة لحكومة الوفاق جنوب وشرق العاصمة طرابلس.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأربع ضربات الأولى استهدفت تمركزات للإرهابيين في "مشروع الموز" شرق طرابلس، والخامسة في معسكر الإمداد الجوي جنوباً بمنطقة عين زارة.

كما نفذت القوات الجوية الليبية ضربتين جويتين على مواقع مسلحي حكومة الوفاق بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، عقب سلسلة ضربات بدأت بعد منتصف الليل.

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وأكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر دعمهم التسوية السياسية في ليبيا، ورفضهم أي تدخلات خارجية في شؤونها.

ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، بكلمته في المؤتمر المشترك مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والجزائري صبري بوقادوم، الأمم المتحدة للاتصال مع كل الأطراف الليبية سعيا لاستئناف المفاوضات، وطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأكد وزير الخارجية المصري أن "بعض الأطراف في ليبيا لم تمانع دعم الكيانات الإرهابية وتكريس فوضى المليشيات وتهريب الموارد الليبية إلى الخارج".

وشدد على أنه "لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الحوار والحل السياسي هما السبيل الوحيد لحل الأزمة هناك".

فيما أكد وزير خارجية تونس أنه "تم الاتفاق مع مصر والجزائر على مساعٍ مشتركة لحل أزمة ليبيا".