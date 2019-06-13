الجزائر .. الأمن يوقف الجنرال علي غديري

أوقفت السلطات الأمنية في الجزائر، مساء الأربعاء، المرشح للإنتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في أبريل الماضي، الجنرال المتقاعد، علي غديري .

وذكرت قنوات تلفزيونية في الجزائر، أن غديري أوقف في مقر سكنه بضواحي العاصمة الجزائرية، فيما نقل موقع إرم نيوز الإماراتي عن مصدر مطلع، أن غديري يواجه تهمة خرق واجب التحفظ العسكري“.

ويعد غديري رابع جنرال يتم توقيفه خلال الفترة الماضية، بعد سعيد باي، وحبيب شنتوف، وحسين بن حديد المتهم بـ“إضعاف معنويات الجيش“.

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وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أصدرت بيانًا شديد اللهجة، في الـ30 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اتهمت فيه ”أطرافًا“ بـ“محاولة ضرب مؤسسة الجيش“، ورأى مراقبون أن غديري هو المقصود.

وعُرف عن غديري علاقته المتوترة مع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، كما لم تكن علاقة غديري حسنة بالضباط المقربين من قائد الجيش.

وكان هذا التوتر وراء تسريع إحالة غديري على التقاعد في 27 أيلول/ سبتمبر 2015 .