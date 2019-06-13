سويسرا تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

أدانت سفارة سويسرا في الرياض الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي الأربعاء من قبل الميليشيات الحوثية والذي أدى لإصابة 26 مدنياً.

وقالت السفارة السويسرية في الرياض على حسابها في تويتر، "تعرب سويسرا عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية والتي من ضمنها تم مؤخراً استهداف مطار أبها الدولي الواقع في جنوب غرب المملكة حيث أصيب مسافرون مدنيون. سويسرا تدين هذه الهجمات وتحث على وقفها على الفور وتدعو لمنع أي تصعيد".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن إدانته الاعتداء على مطار أبها .. مؤكداً أنه عمل استفزازي يهدد الأمن الإقليمي ويهدد جهود الأمم المتحدة باليمن .

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إصابة 26 مسافرا، بينهم نساء وأطفال، من جراء سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم في مطار أبها الدولي، فضلا عن إلحاق بعض الأضرار المادية.

وذكر المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية أعلنت عبر أذرعها الإعلامية مسؤوليتها عن الاعتداء الإرهابي وقالت إنه نفذ عبر صاروخ "كروز".