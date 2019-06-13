طارق عامر يتوج كأفضل محافظ بنك مركزي 2019 في إفريقيا

محمد يحيى

حصد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، جائزة المصرفي الإفريقي "African Banker Award" السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩.

وتسلم "عامر"، الجائزة خلال حفل مساء أمس الأول، الثلاثاء، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك علي هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك - والمنعقدة في مالابو خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ يونيو ٢٠١٩.

وحضر الحفل عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية، وكذلك محافظو الدول الأعضاء في بنك التنمية...