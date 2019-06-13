محمد يحيى
حصد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، جائزة المصرفي الإفريقي "African Banker Award" السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩.
وتسلم "عامر"، الجائزة خلال حفل مساء أمس الأول، الثلاثاء، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك علي هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك - والمنعقدة في مالابو خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ يونيو ٢٠١٩.
وحضر الحفل عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية، وكذلك محافظو الدول الأعضاء في بنك التنمية...
كانت هذه تفاصيل خبر طارق عامر يتوج كأفضل محافظ بنك مركزي 2019 في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.