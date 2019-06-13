سأل النائب جورج عقيص، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: هل “سامر فوز تجنّس ام لم يتجنّس؟. علمنا ان عقوبات اميركية فرضت عليه، ولكن السرّ لا يزال في حصوله او عدم حصوله على الجنسية اللبنانية”.
وأضاف عقيص ان "مجلس شورى الدولة لا يزال محافظاً على السرّ، بعد سنة على تقديم طعننا أمامه، كم سامر فوز ينتظر حصوله على الجنسية؟ سرّ آخر”.
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: كم سامر فوز ينتظر حصوله على الجنسية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.