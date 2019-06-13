عقيص: كم سامر فوز ينتظر حصوله على الجنسية؟

سأل النائب ​جورج عقيص​، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: هل “سامر فوز تجنّس ام لم يتجنّس؟. علمنا ان ​عقوبات​ اميركية فرضت عليه، ولكن السرّ لا يزال في حصوله او عدم حصوله على الجنسية اللبنانية”.

وأضاف عقيص ان "​مجلس شورى الدولة​ لا يزال محافظاً على السرّ، بعد سنة على تقديم طعننا أمامه، كم سامر فوز ينتظر حصوله على الجنسية؟ سرّ آخر”.