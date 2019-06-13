التحكم المروري: قتيل و3 جرحى في 3 حوادث سير مختلفة في صور

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط جريحين نتيجة تصادم في صور، وسقط جريح نتيجة ​تدهور سيارة​ في صور، وفي حادث آخر في المدينة، سقط قتيل نتيجة تصادم.

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