نائب وزير الدفاع السعودي: سنواجه ميليشيا الحوثي بحزم

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مساء الأربعاء، إن بلاده ستواجه "ميليشيا الحوثي بحزم"، وذلك غداة استهدافها لمطار أبها الدولي.

وأضاف الأمير خالد في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة".

وتابع: "سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر .. استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها".

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وقال: "وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة".

وأردف قائلا: "منذ 40 عاما والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

ووصف التحالف العربي إعلان الحوثيين المسؤولية عن قصف المطار بأنه "يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب".