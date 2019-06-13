شجرة زرعها ماكرون وترمب ماتت.. وفرنسا ترسل بديلة عنها

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال شجرة بلوط جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أن ماتت الشجرة التي أهداها له خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة العام الماضي. وفي مقابلة بثها قناة "آر. تي. إس" السويسرية مساء الثلاثاء، قال ماكرون إنه لا ينبغي استغلال موت الشجرة كإشارةللعلاقة المتوترة بين فرنسا والولايات المتحدة. الثلاثاء، قال ماكرون إنه لا ينبغي استغلال موت الشجرة كإشارةللعلاقة المتوترة بين فرنسا والولايات المتحدة. وأضاف: "الأمر ليس مأساويا بدرجة كبيرة. كان الرمز أن نزرعها معا". وماتت شجرة البلوط خلال الحجر الصحي الذي وضعت فيه بعد أن زرعها ماكرون وترمب بشكل رمزي في حدائق البيت الأبيض. وقال ماكرون إنه سيرسل شجرة جديدة من غابة "بيلو وود" في شمال فرنسا، حيث قُتل أكثر من 1800 جندي أميركي في معركة رئيسية بالحرب العالمية الأولى عام 1918.

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