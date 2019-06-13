كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أجواء حرب في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوت صافرات الإنذار في مدينة أشكول الإسرائيلية، شمال قطاع غزة، تحسبًا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع، على خلفية فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، حصارا بحريا على قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي.. والتفاصيل قيد الفحص".

ويأتي هذا التصعيد عقب إحكام الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، حصاره البحري وفرضه طوقا أمنيا بحريا على قطاع غزة، كما حظر الصيد، إثر تقليص مساحته تدريجيا خلال الأسبوع الماضي، بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت باندلاع 8 حرائق في المناطق المحيطة بالقطاع.

وبموجب "الطوق البحري"، تحظر السلطات الإسرائيلية إبحار أي مركب أو قارب أو زورق أو سفينة من قطاع غزة.