كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك عاجل من ترامب لردع الأنشطة العسكرية الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده وبولندا تبحثان إرسال نحو 2000 جندي أمريكي من ألمانيا أو أماكن أخرى إلى بولندا، كما أن الأخيرة تدرس السماح للولايات المتحدة بإنشاء قاعدة عسكرية لها على الأراضي البولندية لكنه لم يتم وضع قرارات نهائية بشأن أى من الخطتين.

وأضاف ترامب خلال لقائه اليوم، فى المكتب البيضاوى مع نظيره البولندى أندريه دودا الذي يزور واشنطن حاليًا أنه لن يتم إرسال قوات إضافية موجهة إلى أوربا، رفضًا للتعليق على ما إذا كانت تلك القوات أو القاعدة دائمة أو مؤقتة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى يخطط لنشر قوة عسكرية قوامها 1000 جندى فى بولندا بهدف ردع الأنشطة العسكرية الروسية على طول الحدود مع بولندا الواقعة فى أوربا الشرقية حيث على مدار أشهر كان مسؤولون بولنديون يحثون الإدارة الأمريكية من أجل إرسال قوات إضافية.

كانت مصادر قد ذكرت فى الشهر الماضى، أن الولايات المتحدة وبولندا بصدد توسيع حجم الوجود العسكرى الأمريكى فى بولندا، كما أفادت بأن واشنطن تدرس إمكانية تقديم عرض للدولة الأوربية الشرقية ببيع مقاتلات "إف ـ 35".