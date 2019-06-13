مقتل وإصابة 15 حوثيا بالضالع وصعدة.. وإحباط هجوم بالحديدة

قتل وأصيب 15 حوثيا، الأربعاء، خلال قصف مدفعي وجوي مكثف لمقاتلات التحالف والجيش اليمني في الضالع وصعدة، فيما كسرت القوات المشتركة هجوما جديدا للانقلابيين جنوب الحديدة غربي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش استهدفت في عملية نوعية تجمعات لمليشيا الحوثي شمال بلدة القفلة وغرب الريبي بجبهتي قعطبة وحجر شمال الضالع.

ودك الجيش بواسطة قذائف الأسلحة الثقيلة أهدافا نوعية جرى رصدها بشكل دقيق، وأسفرت عن مقتل وإصابة 15 عنصرا من مليشيا الحوثي بينهم قيادات بارزة وتدمير دورية قتالية، وفق المصدر ذاته.

في الجبهة ذاتها الواقعة جنوبي البلاد، أفشلت القوات المشتركة في محور "حجر" عملية تسلل لمليشيا الحوثي استهدف وادي "الجشيب"، تكبدت خلالها المليشيا خسائر مادية وبشرية وأجبرتها على الفرار نحو مناطق "باجة" و"عويش" و"المقلب".

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واستهدفت مقاتلات التحالف العربي في عدة غارات جوية مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، معقل الانقلابيين.

ودكت مواقع مليشيا الحوثي في "جبل النار" وتلال "سبعة رمدان" و"التلال البيضاء" ومواقع مجاوره لها.

ودمرت الغارات عددا من دوريات الإمداد العسكري والتموين، وكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية عددا من القتلى والجرحى ببصفوفها، وفقا لوزارة الدفاع.

هجوم جديد بالحديدة

في سياق الهجمات العسكرية في محافظة الحديدة، تصدت ألوية العمالقة لهجوم شنته مليشيا على مواقعه في بلدة "الجبلية" في مديرية التحتيا الواقعة في الريف الجنوبي.

وقال بيان للعمالقة إن مليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية للتمهيد لتوغل قواتها، لكنها تلقت ردا قاسيا أثناء عملية كسر الهجوم ولم تحرز على إثره أي تقدم، وتكبدت عددا من القتلى والجرحى بصفوفها.

إنسانيا، أصيب 4 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية من أهالي المديرية ذاتها جنوبي الحديدة، في أعقاب خروقاتها المتصاعدة ضد الهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة.