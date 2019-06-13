سفير السعودية باليمن: "جريمة أبها" إرهاب إيراني يرفضه العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، الخميس، أن العمل الإرهابي الذي نفذته المليشيا الحوثية باستهداف مطار أبها المدني جريمة إرهابية ضد مدنيين، تخالف كل الأعراف والقوانين التي تحترمها دول العالم عدى إيران.

وقال آل جابر في تغريدة على حسابه بتويتر "العمل الإرهابي الذي نفذته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها المدني جريمة إرهابية شنيعة ضد مدنيين أبرياء سعوديين وأشقاء من اليمن والهند، تخالف كل الأعراف والقوانين والأخلاق التي تحترمها كل دول العالم عدى إيران وأتباعها".





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كان التحالف العربي في اليمن أعلن إصابة 26 شخصا بينهم نساء وأطفال، نتيجة المقذوف الحوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن مقذوفا معاديا (حوثيا) سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة.

ولاقى العمل الإرهابي إدانات دولية وإقليمية وعربية بشكل واسع، كما طالبت العديد من الدول والمنظمات الدولية بأهمية التصدي لإرهاب المليشيا الحوثية.