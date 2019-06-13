أردوغان يعمق أزمته مع أمريكا بشأن "إس 400" الروسية

عمق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أزمته مع الولايات المتحدة الأمريكية بتأكيده، الأربعاء، مضي بلاده في إتمام صفقة شراء منظومة (إس-400) رغم مهلة البنتاجون له شهرين لإلغاء الصفقة.

وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم "أنا لا أقول إن تركيا ستقوم بشراء منظومة (إس-400)، لقد اشترتها بالفعل، فنحن أنهينا الأمر، والشهر المقبل سيتم تسليم الصفقة".

وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة أخذت تعهدا بالإنتاج المشترك لتلك الصواريخ مع روسيا، حسب موقع صحيفة "جمهورييت".

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وتفاقم التوتر بين أنقرة وواشنطن، ووصلت العلاقة بين البلدين، دون مبالغة، إلى تصعيد غير مسبوق في ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى منع تركيا من تمرير صفقة منظومة الدفاع الصاروخية (إس 400) التي وقعتها مع موسكو نهاية عام 2017.



فقد اتخذت الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة تدابير لمنع إتمام الصفقة، منها وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات (إف 35) بقاعدة لوك الجوية بولاية أريزونا.

ويعد برنامج مقاتلات (إف35) الذي أطلق في التسعينيات من القرن الماضي أغلى برنامج في تاريخ الجيش الأمريكي، ويقدر البنتاغون تكلفته بنحو 400 مليار دولار، بهدف تصنيع ما يقرب من 2500 طائرة في العقود القادمة.

كما لوحت الإدارة الأمريكية بوقف المشتريات التركية للطائرة المقاتلة (إف 35)، ومنعها مستقبلاً من الحصول على منظومة "باتريوت" الدفاعية الأمريكية، بجانب إمهال البنتاجون تركيا في يونيو/حزيران الجاري شهرين لإلغاء صفقة الصواريخ الروسية.

التوجه التركي نحو تمرير الصفقة التي يُنتظر استلام الدفعة الأولى منها في يوليو/تموز المقبل أدى إلى تصاعد التحذيرات من جانب الإدارة الأمريكية، التي أكدت أن الصفقة حال تمريرها قد تؤدي إلى توترات واضطرابات في مسارات العلاقة بين أنقرة وواشنطن، بالإضافة إلى أن عدم إمكانية التنبؤ بردود أفعال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

