إسرائيل تعترض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن منظومة القبة الحديدية التابعة له اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.
وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في تجمع أشكول في غلاف قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أعقاب التقرير عن إطلاق صافرات الإنذار في مجلس إشكول الإقليمي، فقد تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.
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