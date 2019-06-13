الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن متعب آل سعود

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا حول وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود مساء الاربعاء الموافق 12 مايو / حزيران ، 9 شوال. وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان كما ورد: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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