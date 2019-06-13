"ماعت" للسلام والتنمية تدين استهداف مطار أبها وتصنفه "جريمة حرب"

تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة 26 شخص من بينهم أطفال ونساء. وتعرب المؤسسة عن كامل تضامنها مع المملكة العربية السعودية وتتمنى الشفاء العاجل لجميع مصابي العمل الإرهابي المدبر من ميليشيا الحوثي.

كما دعا أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السعودية ضد هذا العمل الإرهابي، والتضامن الكامل مع المملكة في حربها ضد الإرهاب ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على أعمال العنف وترسيخ قواعد السلام في المنطقة.

وشدد عقيل على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ودعمها الواضح للجماعات والميليشيات الإرهابية خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأكد رئيس مؤسسة ماعت أن هذه العملية الإرهابية عبارة عن تصعيد خطير من ميليشيا إرهابية تستخدم السلاح الإيراني في ضرب المدنيين وترويع الآمنين، ويطالب بضرورة التصدي للخطر الإيراني تجاه دولة السعودية عبر ذراعها الإرهابي "الحوثيين".

ولفت عقيل إلى إعلان جماعة الحوثي عبر وسائلها الإعلامية، عن كامل مسؤوليتها عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ من نوع "كروز"، وهو اعتراف صريح باستهداف المدنيين، الأمر الذي قد يرقى إلى جريمة حرب، ولذلك، تطالب مؤسسة ماعت حماية خاصة بموجب القانون الدولي والإنساني.