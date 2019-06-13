لقاء مصري_إفريقي لبحث تعزيز التعاون في مكافحة مصادر تمويل الإرهاب

التقى وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، اليوم الأربعاء، بوزراء الداخلية والأمن في دول (أوغندا، سيراليون، الكونغو، غانا، بوروندى، تشاد، زامبيا، ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية .

وأستعرض اللقاء، عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمـام المشترك، وأمكانية إستفادة وزراء الداخلية من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام ، بالإضافة .

وأكد الوزراء الضيوف، تطلعهم إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات ، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها .

من جانبه أكد وزير الداخلية المصري، حرصه الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الإفريقية الشقيقة ، إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى دول القارة ، مشيراً إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة إنتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة .

كما أكد الوزير المصري، إستعداد بلاده للتعاون المشترك فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى شتى مجالات العمل الأمنى ، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والجريمة الإليكترونية .. مرحباً بتوسيع إستفادة كوادر الشرطة الأفريقية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة ، إلتزاماً من وزارة الداخلية بدعم أجهزة الأمن فى الدول الإفريقية الشقيقة وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية الملقاه على عاتقها .