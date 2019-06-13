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قطر تسحب أموالها من بورصة إسطنبول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة الجمهورية التركية أن أنشطة قطر في الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري في بورصة إسطنبول "لفتت الأنظار"، فقد انخفضت حصة القطريين في هذه المدة بنسبة 31%.

وبلغ مقدار أموال القطريين المسحوبة من تركيا 4.6 مليار ليرة تركية. ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن المستثمرين الأجانب مستمرين في الخروج من السوق التركية.

وكانت قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية في تركيا تبلغ في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 14 مليار و745 مليون ليرة، لكن تراجعت في شهر مايو/أيار إلى 10 مليار و181 مليون ليرة، لتنخفض حصتهم بنسبة 31%.

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