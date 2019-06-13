السودان يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

أحمد محرم

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إدانته للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

وأفاد المجلس العسكري، في بيان له، بأن الهجوم يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.