أحمد محرم
نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إدانته للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.
وأفاد المجلس العسكري، في بيان له، بأن الهجوم يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.